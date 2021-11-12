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وزيرة التعاون الدولي تناقش فرص التعاون مع بنك التنمية الأفريقي للطاقة والنمو الأخضر

12:55 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
وزيرة التعاون الدولي تناقش فرص التعاون مع بنك التنمية الأفريقي للطاقة والنمو الأخضر

جانب من اللقاء

كتب – مصطفى عيد:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشؤون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر.

وجاء اللقاء – وفقا لبيان اليوم الجمعة – في إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، الذي يعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وناقش اللقاء فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي تم إطلاقها خلال فعاليات قمة COP26 الحالية، والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في مصر بحلول 2050.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت خطوات واضحة نحو التحول الأخضر من خلال استراتيجيات في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز العمل المناخي من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 بالإضافة إلى استراتيجية لإدارة موارد المياه وتعزيز استدامتها.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة الأفريقية، لتبادل الخبرات والتجارب حول العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات مع بنك التنمية الأفريقي.

وأشارت المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على إعداد استراتيجية مستقبلية للخمس سنوات المقبلة مع بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.

يذكر أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات القطاع الخاص.

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رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي كيفين كاريوكي بنك التنمية الأفريقي

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