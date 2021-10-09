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أسعار السمك البلطي ترتفع خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة في العبور

10:35 ص السبت 09 أكتوبر 2021
أسعار السمك البلطي ترتفع خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة في العبور

السمك البلطي

كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار عدد من مأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق الجملة بالعبور.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، اليوم السبت جنيها مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، بينما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور، بانخفاض 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و180جنيها، بزيادة 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

السمك البلطي أسعار السمك البلطي سوق الجملة المأكولات البحرية

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