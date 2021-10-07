"تنمية المشروعات" يوفر أوتوبيسات مجانية ومكيفة لنقل زوار معرض "تراثنا"



كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة المنظمة لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، تقديم خدمات مجانية لانتقال الجمهور للمعرض، حيث تم تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة الزوار، تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من 10 صباحًا، فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض 10 ونصف مساءً.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2021 بعد غدٍ السبت 9 أكتوبر، ويستمر حتى 15 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في المعرض 1500 مبدع وفنان من جميع محافظات الجمهورية، وذلك لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل، وبأسعار تنافسية، وفقا للبيان.

وأشار الجهاز إلى أن الخطوط الثلاثة للأتوبيسات تتضمن الآتي:

الخط الأول: ميدان التحرير(أمام جو باص) - ميدان رمسيس (أمام مسجد الفتح) - ميدان العباسية (أسفل كوبري العباسية) - نادي السكة الحديد - المعرض، والعودة في نفس الخط.

الخط الثاني: سينما روكسي (مصر الجديدة) - منطقة الكوربة (قبل نفق الثورة) - سنترال ألماظة - سيتي ستارز مول - أول شارع مكرم عبيد - أول شارع عباس العقاد - ميدان الشهيد هشام بركات - المعرض، والعودة في نفس الخط.



الخط الثالث: محيط مسجد المشير – المعرض، وذلك لنقل الجمهور المترجل إلى مركز المعارض الدولية.

ويفتح معرض تراثنا أبوابه أمام الجمهور يوميًا اعتبارًا من يوم السبت 9 أكتوبر في تمام الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء، ويوميا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.

وأهابت إدارة المعرض بالزوار الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بتداعيات كورونا، حيث يُنصح بارتداء الكمامات أثناء استقلال الأوتوبيسات أو خلال فترة تواجد الزائر في المعرض، متمنية لهم جولة ثرية ترفيهية وتسويقية في أكبر ملتقى إقليمي للمبدعين والحرفيين في مصر.