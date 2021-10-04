الملا: نصر أكتوبر التاريخي أسهم في استرداد حقول بترول سيناء عام 1975

كتب- مصطفى عيد:

تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نيابة عن العاملين بقطاعي البترول والثروة المعدنية بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأكد الملا أن هذه الذكرى الغالية على المصريين هي مبعث فخر واعتزاز لمختلف الأجيال من شعب مصر الكريم، لما حققه العبور العظيم في هذا النصر التاريخي من استرداد للعزة والكرامة وتحرير الأرض المصرية واسترداد حق مصر في ثرواتها باسترداد حقول بترول سيناء عام 1975، ومن ثم التمهيد للسلام والاستقرار.

وذكر أن ما تحقق في أكتوبر 1973 يستلهم منه المصريون على مر الأجيال روح الإصرار والإرادة والتماسك لتحقيق الهدف، موجهاً التحية للقوات المسلحة والشعب المصري الذي يقف دوماً داعماً لها.