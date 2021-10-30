ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 08ر89 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 56ر35819 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96ر8 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 38ر4605 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 27ر50 نقطة ، أو 3ر0% ، ليصل إلى 39ر15498 نقطة.​