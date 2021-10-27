تراجع الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 12 و18 جنيها.