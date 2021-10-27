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تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:16 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 35 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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