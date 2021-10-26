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أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:49 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكانت أسعار الذهب في مصر صعدت خلال تعاملات أمس جنيهين للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 784 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 672 جنيهًا، وعيار 24 نحو 896 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.25%، ووصل سعر الأوقية إلى 1803.1 دولار في الساعة 12:31 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار21

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