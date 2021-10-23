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أسعار البيض تنخفض.. وارتفاع مستمر في الدواجن ببداية الأسبوع

12:30 م السبت 23 أكتوبر 2021
أسعار البيض تنخفض.. وارتفاع مستمر في الدواجن ببداية الأسبوع

أسعار البيض

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت اليوم بنحو جنيه للكيلو.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن سجل بالمزرعة نحو 29 جنيهًا ليباع بالأسواق بين 33 و34 جنيهًا.

وفي المقابل، انخفض سعر طبق البيض بنحو جنيه ونصف، ليسجل نحو 42.5 جنيه بالمزرعة، مقابل 44 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كرتونة البيض بين 51 و52 جنيهًا بالأسواق.

وتوقع السيد، أن تستمر الأسعار مرتفعة حتى نهاية فصل الشتاء بسبب زيادة التكلفة على المربين.

وتنتج مصر نحو 1.9 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 98%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 2%.

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