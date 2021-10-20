أزمة الطاقة العالمية ترفع أسعار الزيوت 10% في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

قال أيمن قرة، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات سابقا، إن أسعار الزيوت ارتفعت خلال شهر بنحو 10%.

وأضاف لمصراوي أن أسعار الزيت عاودت الارتفاع مرة أخرى بالأسواق بعد أن كانت استقرت، نتيجة ارتفاعه عالميًا بسبب أزمة الطاقة العالمية.

وأشار قرة إلى أن الزيوت مصنفة عالميًا ضمن الوقود الحيوي، لذلك ارتفعت أسعاره مع زيادة الطلب عليه في السوق العالمي.

واشتعلت أسعار الطاقة حول العالم، مسببة أزمة كبرى تحديدًا في أوروبا والصين، مع زيادة الطلب على السلع والبضائع، مما رفع أسعار السلع الغذائية حول العالم.

وكانت أسعار زيت الطعام شهدت ارتفاعات متتالية منذ شهر ديسمبر الماضي في السوق المحلي نتيجة زيادة أسعار خام الزيت عالميا، بإجمالي زيادة وصلت 50% مقارنة بأسعاره قبل الزيادة.

ورفعت وزارة التموين أسعار الزيت التمويني لتكون عبوة الزيت 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وعبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك وذلك اعتباراً من 1-6-2021.

وأوضح قرة، أن مصر تستورد أكثر من 93% من احتياجاتها من الزيت، أما في صورة زيت خام أو بذور يتم عمرها محليا.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية

ويسجل سعر طن زيت النخيل عالميا نحو 1350 دولارًا، ويباع سعر الطن محليًا، بين 22 ألف جنيه و24 ألف جنيها، بحسب قره.

وتوقع أن تشهد الأسواق مزيدًا من الارتفاع في أسعار الزيوت محليًا وعالميًا، خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول والشحن.