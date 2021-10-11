ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.