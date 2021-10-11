Masrawy logo white

ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:18 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك الكابوريا سوق العبور

الخبر التالى:

تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا