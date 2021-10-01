بعد تراجع الذهب 30 جنيهًا في سبتمبر.. هل نشَط هبوط الأسعار مبيعات المحلات؟

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلي 30 جنيهًا للجرام الواحد خلال شهر سبتمبر الماضي.

وهبط الجرام حاليا بالأسواق في نهاية الشهر أمس إلى 762 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا في أول سبتمبر، نتيجة التراجع الكبير بالبورصات العالمية للمعدن.

وبحسب وكالة رويترز، فإن هبوط المعدن بالبورصات العالمية يرجع إلى ارتفاع الدولار وتوقعات إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءات التحفيز قريبا.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات انخفضت بعض الشيء ، مما أدى إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة خلال الفترة الحالية، بحسب الوكالة.

هل نشطت المبيعات؟

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن أسعار الذهب هبطت خلال الفترة الماضية بقدر كبير للجرام الواحد في السوق.

وأضاف نجيب، أنه رغم هذا الانخفاض لم يشهد سوق الذهب تحركا بالمبيعات، وقال إنه لا يوجد سبب واضح لعدم تحرك مبيعات المحلات في ظل هذا التراجع الكبير بسعر الجرام سوى تراجع القوة الشرائية للمواطن.

ووفقا لقول نجيب، فكان تراجع سعر الجرام سابقا يحدث تنشيطا لمحلات المشغولات الذهبية، لكن خلال الوقت الحالي لم تعد حتى المناسبات مثل الأعياد تحرك مبيعات المحلات.

وعن توقعات نجيب بشأن حدوث المزيد من الهبوط في سعر الجرام خلال الفترة المقبلة، قال إنه لن يتراجع سعر الجرام في الوقت الحالي عن هذا المستوى بل يأخذ المسار العكسي ويعاود الارتفاع مرة أخرى.

وخلال التعاملات اليومية في أول أيام شهر اكتوبر، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير وقفز سعر الجرام 9 جنيهات مرة واحدة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 771 جنيهًا مقابل 762 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 661 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 881 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها.