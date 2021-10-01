أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع: استقرار البلطي والبوري

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك البلطي والبوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تراجع سعر الكابوريا وزاد الجمبري، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا.

كما ظل سعر كيلو السمك البلطي، ثابتا، عند مستوى الأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا.

ويتراوح اليوم سعر كيلو البوري بين 40 و 50 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و120 جنيهًا، مقارنة بالجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 85 و165 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.