ارتفاع البلطي والبوري .. أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم السبت ليتراوح بين 19 و20 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم بقيمة 3 جنيهات ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 65 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا.وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه.