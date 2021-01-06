ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 30 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين جنيه و2 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.