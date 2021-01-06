أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:16 ص الأربعاء 06 يناير 2021
ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 30 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين جنيه و2 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

الخبر التالى:

وزير المالية: إحالة 5 شركات للنيابة لعدم الانضمام للفاتورة الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض لليوم الخامس.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا