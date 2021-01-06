أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:09 ص الأربعاء 06 يناير 2021
البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.16%، إلى مستوى 10846 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10829 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

الخبر التالى:

أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض لليوم الخامس.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا