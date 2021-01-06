البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.16%، إلى مستوى 10846 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10829 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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