البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.16%، إلى مستوى 10846 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10829 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.