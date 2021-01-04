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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:31 م الإثنين 04 يناير 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.29%، إلى مستوى 10813 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 171.20 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 99.70 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 71.50 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر في نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع والعام الجديد عند مستوى 10854 نقطة.

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