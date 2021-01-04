بفائدة 3%.. تفاصيل وشروط تمويل تحويل السيارات الملاكي للغاز الطبيعي

كتب - عبدالقادر رمضان:

انطلقت فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، اليوم الاثنين، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

وخلال الافتتاح، تم استعراض تفاصيل المبادرة، حيث تقدم البنوك برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وتتضمن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للسيارة الملاكي:

1 – ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2 – أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

3 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية - وديعة..).

4 - فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة:

1 – صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن

2 – تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور).

3 – رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

وتوضح الصور التالية تفاصيل المبادرة: