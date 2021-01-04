ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيف بلغت 0.08%، إلى مستوى 10853 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر في نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع والعام الجديد عند مستوى 10854 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
142187
عدد المصابين
-
113898
عدد المتعافين
-
7805
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
85239963
عدد المصابين
-
60291172
عدد المتعافين
-
1847708
عدد الوفيات
إعلان