أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:20 ص الإثنين 04 يناير 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيف بلغت 0.08%، إلى مستوى 10853 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر في نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع والعام الجديد عند مستوى 10854 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

وزير المالية: اقتصاد مصر مستقر وقادر على مواجهة تداعيات أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل وصلنا لـ ذروة الموجة الثانية من كورونا؟.. رئيس الطب الوقائي يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا