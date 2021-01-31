وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتعيين نائبين جديدين لرئيس "ايتيدا"

كتب-علاء حجاج:

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين حازم نبيل نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، لتأمين المعاملات الإلكترونية، وقرارًا بتعيين أماني ربيع، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمدة عام.

وتتضمن مهام منصب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بالهيئة تعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتسريع عمليات الاعتماد على التوقيع الإلكتروني واستخدامه على نطاق واسع بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد.

وأضاف أن ضمن المهام الإشراف على الإدارات والوحدات الخاصة بتأمين المعاملات الإلكترونية ومن ضمنها إدارة السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني، وإدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني، ومركز تميز التوقيع الإلكتروني والإدارات التابعة له.

ويمتلك نبيل خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير الأعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول والاستشارات في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة تحليلات البيانات والذكاء الصناعي، وحلول دعم القرار، وبناء الكوادر البشرية وتأهيل وخلق القيادات التنفيذية، وفقًا للبيان.

وقال إن نبيل يمتلك خبرات عملية متراكمة في مجال الاستشارات وخدمات الأعمال حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركة "IBM" العالمية قام خلالها بتطوير قطاع الاستشارات بالقطاع المصرفي والحكومي وقطاع الاتصالات.

وحصل نبيل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ووريك في إنجلترا، وعلى درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وحصلت أماني ربيع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات على بكالوريوس الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية، وذلك إلى جانب دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة كوبنهاجن وأخرى من جامعة ميتشجن.

وتتمتع أماني ربيع بخبرة واسعة تبلغ أكثر من 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات شغلت خلالها العديد من المناصب القيادية والوظائف التنفيذية بعدد من الشركات العالمية كان أخرها منصب رئيس شركة فودافون للخدمات الذكية في مصر ورئيس خدمة عملاء الشركة على مستوى العالم.

وقال البيان إن خلال فترة رئاستها للشركة، ساهمت في نمو حجم أعمال خدمة العملاء بالأسواق الأوروبية وخاصة مع زيادة الطلب على خدمات التحول الرقمي، وذلك وفقًا لأعلي المؤشرات والتصنيفات العالمية لمجال خدمات العملاء. كما أشرفت أماني على الملف الخاص بانفصال شركة فودافون للخدمات الذكية العالمية عن شركة فودافون مصر واستقلالية أعمالها، وذلك طبقًا لاستراتيجية شركة فودافون العالمية للتطوير.

وعملت لمدة 20 عامًا بشركة أوراكل العالمية، ترأست خلالها العديد من المناصب في مجال إدارة الخدمات كان من ضمنها منصب مدير المركز الرقمي لتجديد عقود الخدمات للشركة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك منصب مدير مركز مصر لخدمة عملاء الشركة على مستوى العالم لمدة 7 سنوات.