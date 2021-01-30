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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

01:06 م السبت 30 يناير 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 812 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

وصعد سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة 0.24% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية إلى 1847.6 دولار بزيادة قيمتها 4.48 دولار.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

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