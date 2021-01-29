رئيس "التأمين الصحي": مليون مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة في الإسماعيلية

كتب – مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأى من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا فى بورسعيد.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتي في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى في المحافظة الباسلة، وقد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة فى الإسماعيلية المليون مواطن.

وأوضح الوزير، أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم في هذه المحافظة؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويسهم في تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.