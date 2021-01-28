تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 16 و21 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

ووصل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، إلى بين 42 و52 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.