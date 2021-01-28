أسعار الذهب العالمية تتراجع لليوم الرابع
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بنسبة بلغت 0.47%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وانخفض سعر أوقية الذهب بنحو 8.72 دولار مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، ليصل إلى 1835.26 دولار في الساعة 9:30 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت 1843.99 دولار بختام جلسة أمس الأربعاء، بحسب الوكالة.
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