أسعار الذهب العالمية تتراجع لليوم الرابع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بنسبة بلغت 0.47%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وانخفض سعر أوقية الذهب بنحو 8.72 دولار مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، ليصل إلى 1835.26 دولار في الساعة 9:30 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1843.99 دولار بختام جلسة أمس الأربعاء، بحسب الوكالة.