أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد سعر الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 807 جنيهات مقابل 803 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 691 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 922 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6456 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.11%، لتسجل الأوقية 1843.05 دولارًا في تمام الساعة 12:39 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب صعد في مصر جنهين خلال تعاملات أمس الاثنين.