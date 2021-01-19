تراجع الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الطماطم 30 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا.
واستقر عدد من أصناف الفاكهة، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيه و1.7 جنيه، بتراجع 30 قرشا.
البطاطس بين جنيه و 1.75 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25، بزيادة 25 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان بين 4 و6 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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