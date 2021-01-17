تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 801 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 915 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6408 جنيهات.
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