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هبوط البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

10:44 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
هبوط البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 18 و20 جنيهًا.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات اليوم ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، وزاد سعر كيلو الكابوريا أيضا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر كذلك سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك سوق العبور

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