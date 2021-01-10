مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة 2.39% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 2.39%، إلى مستوى 11213 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.

وسجلت تعاملات الأسهم للمستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 52.97 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 11.65 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 64.63 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن إعلان عن أن البنك المركزي شراء أسهم من البورصة المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، كان له المردود الإيجابي على جميع الأسهم والمؤشر الرئيسي، وخاصة سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي في أوراق المراجعة الأولى لبرنامج مصر، إن البنك المركزي المصري اشترى أسهما من البورصة المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، للحد من تداعيات فيروس كورونا على سوق المال.

وصعد سهم التجاري الدولي اليوم بقيمة 61.2 جنيه، بنسبة صعود قدرها 3.46% في نهاية جلسة اليوم.

وكان المركزي المصري أعلن في مارس الماضي، ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية لدعمها من تداعيات فيروس كورونا، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة الجائحة.

دعم المركزي للبورصة يقفز بالمؤشر الرئيسي 2.2% في منتصف التعاملات

صندوق النقد: "المركزي" اشترى أسهما بنصف مليار جنيه لدعم بورصة مصر بعد كورونا