تراجع حاد في مبيعات الأجهزة المنزلية وتوقعات بزيادة جديدة في الأسعار قريبا

كتبت - دينا خالد:

يعاني سوق الأدوات والأجهزة المنزلية من حالة ركود شديدة وتراجع في الإقبال، بسبب ضعف القدرة الشرائية وتداعيات فيروس كورونا، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق يشهد حالة من الركود، قد تصل إلى حالة توقف تام في حركة البيع والشراء.

وهو ما اتفق معه فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، قائلا، إن السوق يعاني من حالة كساد حادة، وتراجع في الإقبال قد يصل نحو 80%، مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وأضاف الطحاوي، أن سوق الأجهزة المنزلية يشهد حالة من الكساد التضخمي، أي حالة شديدة من الركود ومع ذلك فإن هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار ومرتقب زيادة جديدة اذا استمر الوضع بهذا السوء.

وأرجع الطحاوي، هذا الركود إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تداعيات فيروس كورونا منذ الموجة الأولى وحتى الموجة الثانية التي قضت على إن محاولة لإنعاش السوق مرة أخرى.

وأضاف الطحاوي، أنه رغم معاناة السوق من حالة ركود شديدة، فإن الأسعار لن تنخفض حتى لا تخسر الشركات والتجار، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من قلة البيع مازال التجار عليهم التزامات مالية للشركات والعمال فضلا عن هامش ربحهم".

وأشار هلال، إلى أن هناك زيادة جديدة مرتقبة في الأسعار مع بداية يناير المقبل، بسبب ارتفاع أسعار تكاليف النقل الدولي.

وأضاف هلال أن الحاوية الواحدة كانت تتكلف نحو 3 آلاف جنيه مصاريف شحن، ومع بداية شهر يناير سترتفع تكاليف النقل إلى نحو 8 آلاف جنيه، مما قد يرفع الأسعار بنحو 10% على الأقل.