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تنظيم الاتصالات ينهي أزمة اشتراك العملاء في خدمات المحمول دون علمهم

02:37 م الجمعة 01 يناير 2021
تنظيم الاتصالات ينهي أزمة اشتراك العملاء في خدمات المحمول دون علمهم

حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم ال

كتب- علاء حجاج:
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود المختصر المجاني * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

وقال الجهاز في بيان اليوم الجمعة، إن هذا يأتي الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجانا وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها، وفقا للبيان.
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تنظيم الاتصالات الخدمات الترفيهية خدمات القيمة المضافة الغاء اشتراكات الاتصالات

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