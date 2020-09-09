الفرعونية للبترول تبدأ إنتاج الغاز من بئرين جديدتين قبل نهاية العام الحالي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد سمير رئيس شركة الفرعونية للبترول، إنه سيتم بدء إنتاج الغاز من بئري "أتول" و"القطامية" قبل نهاية العام الحالي، حيث من المخطط أن يبلغ إنتاج البئرين 160 مليون قدم مكعب يومياً باستثمارات حوالي 280 مليون دولار.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، قال سمير إنه تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتصنيع المعدات تحت السطحية التي سيتم الانتهاء من تركيبها بنهاية شهر أكتوبر القادم لمشروع البئرين.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الفرعونية للبترول من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال عام 2019-2020.

واستعرض محمد سمير، خلال الجمعية، النتائج التي حققت شركة الفرعونية خلال العام الماضي، حيث أشار إلى أن معدل الإنتاج اليومي بلغ 411 مليون قدم مكعب غاز طبيعي بالإضافة إلى 7.6 ألف برميل متكثفات خلال العام، وأن المتابعة اليومية للآبار ساهمت في تحسين معدلات الإنتاج.

وقال سمير إن إنتاج حقل أتول سجل زيادة من 250 مليون قدم مكعب يومياً إلى 320 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام المالي الماضي على الرغم من التحديات.

والشركة الفرعونية للبترول هي شركة مشتركة بين شركة بي بي البريطانية والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وتعمل الشركة في منطقة شرق الدلتا وهي مسؤولة عن تنمية حقل أتول للغاز الطبيعي.

وخلال الجمعية العامة لشركة الفرعونية، أكد وزير البترول أهمية الاستمرار في العمل على تحدي مواجهة الانخفاض الطبيعي في إنتاج الآبار القديمة، واستكمال منظومة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في تراكيب وأعماق جيولوجية جديدة لزيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي بتطبيق التقنيات الحديثة.

كما طالب الوزير الشركة بالاستفادة الكاملة من البنية الأساسية القائمة، والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، فضلاً عن الالتزام بجميع إجراءات السلامة وحماية البيئة والحفاظ على العاملين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

كما رأس الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول، حيث أوضح محمد بيضون رئيس الشركة أن استثمارات عجيبة خلال العام الماضي بلغت حوالي 349 مليون دولار، وأنها استطاعت أن تحقق متوسط إنتاج فعلي 44.7 ألف برميل زيت خام يوميا.

وأشار إلى أنه تم تحقيق متوسط إنتاج بلغ حوالي 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال العام المالي 2019-2020، وإضافة حوالي 10 ملايين برميل زيت خام، وحوالي 24 مليار قدم مكعب غاز للاحتياطي القابل للاستخراج.

كما حققت شركة عجيبة وفراً بحوالي 39 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة في عمليات الحفر وزيادة كفاءة الأدوات والمعدات واستخدام الحلول البديلة، وفقا لرئيسها محمد بيضون.

وقال بيضون إنه تم تحويل إنتاج حقل جنوب غرب مليحة إلى خط أنابيب بقطر 10 بوصات وبطول يبلغ 130 كيلومتر والاستغناء عن الشاحنات نهائياً، بالإضافة إلى الالتزام باستراتيجية عدم حرق غازات الشعلة والتخلص من المياه المصاحبة واستبدال السولار بالغاز في مولدات الكهرباء.

وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة للتحول الرقمي بجميع القطاعات في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في أنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وإضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار، وفي أنشطة دورات العمل عبر استكمال تطبيق جميع أجزاء برنامج الساب وخاصة في الصيانة والموارد البشرية بهدف تكامل البيانات.

وأكد وزير البترول، خلال جمعية عجيبة، أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة متكاملة لتطبيق مختلف أنظمة التحول الرقمي في كافة أنشطة صناعة البترول في مصر بهدف تحسين كفاءة العمليات والإسراع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة لثروة مصر البترولية.

وأوضح أن ذلك سيسهم بدوره في الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التصديرية وزيادة الاهتمام بصناعات القيمة المضافة، مشيراً إلى أهمية عملية ربط كافة شركات القطاع بمنظومة رقمية موحدة في تعزيز دعم اتخاذ القرار.

وتأسست شركة عجيبة للبترول في عام 1981، وهي شركة مشتركة بين شركة إيني الإيطالية والهيئة العامة للبترول، وتعمل في امتيازات النفط والغاز لشركة إيني في الصحراء الغربية.

وحضر أعمال الجمعيتين أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

كما حضر أعمال الجمعيتين مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، وممثلو شركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية.