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سيناتور أمريكي: ما تفعله حكومة نتنياهو المتطرفة غير مسبوق

05:44 م الأحد 28 أبريل 2024

بيرني ساندرز

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قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن السيناتور بيرني ساندرز، اليوم الأحد، إن معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز لكن ما تفعله حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة غير مسبوق.

وأوضح السيناتور الأمريكي أن اتهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية بل توضيح للحقائق.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33 ألفًا و454 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 77 ألفًا و575 مصابًا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع واستهداف مستمر للمستشفيات والمراكز الصحية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر ارتقى على إثرها 66 شهيدًا وأُصيب 138 آخرون.

بيرني ساندرز السيناتور بيرني ساندرز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو قطاع غزة طوفان الأقصى
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