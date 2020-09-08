القباج تناقش مع المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية التعاون بمجال الحماية الاجتماعية

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ليزلي ريد، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأعربت القباج في البيان عن تقديرها للتعاون الوثيق بين الجهتين، والدعم المقدم من وكالة الأمريكية للتنمية.

وبحسب البيان ناقشت القباج سبل التعاون المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الخاصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والإغاثة والكوارث، وجميع مجالات مكافحة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، ودعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية وكافة الشركاء من الجهات الدولية المختلفة، مضيفة أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، والتي تم وضعها بالشراكة مع القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية وممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين وغيرهم من قادة الفكر والرأي.

ونقل البيان عن ليزلي ريد إشادتها بجهود مصر في تحقيق خطوات كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية المعدل يعد خطوة كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية.

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيرة إلى أن الوزارة لديها الكثير من الملفات التي تمس حياة الفئات المهمشة.