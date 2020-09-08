خسرت 5 جنيهات في الجرام.. أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي
كتبت- شيرين صلاح:
هبطت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 838 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 718 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6704 جنيهات.
وعالميًا تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الصباح بنسبة تصل إلى 0.86% بحلول الساعة الواحدة و14 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
وبلغ سعر أوقية الذهب 1917 دولارًا، بانخفاض نسبته 16.6 دولار في الأوقية مقارنة ببداية التعاملات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
100041
عدد المصابين
-
79008
عدد المتعافين
-
5541
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
27455073
عدد المصابين
-
19498458
عدد المتعافين
-
895830
عدد الوفيات
إعلان