بدءًا من الثلاثاء.. تفاصيل صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الثلاثاء المقبل صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة أمس فإن الدعم تبلغ قيمته 500 جنيه لكل مرشد سياحي ولمدة 4 أشهر تُصرف على دفعتين من مكاتب البريد.

ويأتي الصرف دعما لأسر المرشدين السياحيين وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في 4 أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافي تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي.

من هم المستفيدين من الدعم الاستثنائي؟

جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وفقًا لبيان الوزارة.

متى يبدأ الصرف؟

الصرف سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، بواقع ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؟

كيف سيتم الصرف؟

سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد، وفقًا لوزارة التضامن.

هل يمكن الاستعلام عن المستفيدين؟

أتاحت وزارة التضامن خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وعنوانه: www.Moss.gov.eg