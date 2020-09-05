تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وهي أسعار أمس الجمعة.

وبقى سعر كيلو السمك البلطي، ثابتا، خلال تعاملات اليوم بين 13 و15 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات لتصل اليوم الجمعة، إلى بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 65 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.