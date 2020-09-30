أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3.75 و5.75 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.
البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.
الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه.
الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 12 و16 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الجوافة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الرومان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 2 جنيه و5 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.
المانجو الزبدية بين 12 و14 جنيها.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102955
عدد المصابين
-
95586
عدد المتعافين
-
5901
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33495040
عدد المصابين
-
24804011
عدد المتعافين
-
1005096
عدد الوفيات
إعلان