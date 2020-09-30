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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:06 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3.75 و5.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و16 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الرومان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 2 جنيه و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و14 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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