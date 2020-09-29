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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:11 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 10987 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين 166.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 8.3 مليون، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 174.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.62% إلى مستوى 10969 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب والعرب.

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