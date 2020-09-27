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ارتفاع المكرونة واستقرار البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:39 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
ارتفاع المكرونة واستقرار البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم، بين 21 و23 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و350 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور البلطي

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