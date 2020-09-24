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المشاط: كورونا دفعت الحكومات للاعتراف بالأدوار غير المدفوعة للمرأة

02:15 م الخميس 24 سبتمبر 2020
المشاط: كورونا دفعت الحكومات للاعتراف بالأدوار غير المدفوعة للمرأة

رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا التي أثرت على كافة دول العالم خلال الشهور الماضية أظهرت أهمية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، لتقوم بدورها في دعم الجهود التنموية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، أضافت المشاط أن الأزمة دفعت العديد من الحكومات للاعتراف بالأدوار غير المدفوعة التي تقوم بها المرأة في المجتمع.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة القيادات النسائية في مجالات السياسة والأعمال، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الفيديو، تحت عنوان "استراتيجية القرن الحادي والعشرين: دور النساء في تعزيز قطاعات الأعمال".

وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على أهمية معالجة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة خلال أزمة كورونا، والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على المجتمعات، وأدار الجلسة سيلفانا ميهرين، مؤسس ورئيس منظمة القيادات السياسية النسائية.

رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي فيروس كورونا

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