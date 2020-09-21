أسعار الأرز تتراجع بقيمة 1000 جنيه في الطن بسبب موسم الحصاد

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الأرز تراجعًا كبيرًا في الأسواق خلال الشهر الجاري، نتيجة وفرة في المعروض بالأسواق مع تراجع الطلب.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت خلال الفترة الماضية، بنحو 1000 جنيه للطن.

وأضاف شحاتة، أن سعر كيلو الأرز الأبيض انخفض ليتراوح بين 5 آلاف و 5500 جنيه للطن، وانخفض سعر طن أرز الشعير، إلى 3200، و3500 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بحسب شحاتة.

وأرجع شحاتة، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض من الأزر بالأسواق، تزامنا مع موسم حصاد المحصول الجديد.

ويتم حصاد المحصول الجديد من الأزر منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر.

وقال مصطفى النجاري إن أسعار الأرز الخام تشهد حالة من الهدوء، في الفترة الحالية، بسبب وفرة المحصول ووجود مخزون يكفي لفترة كبيرة.

وأضاف النجاري، أن الحكومة والتي تتمثل في وزارة التموين، لديها مخزون منذ 1 سبتمبر يكفيها 137 يومًا أي 4.6 شهر.

وتابع النجاري أن القطاع الخاص -أي الشركات الأرز المعبأ والسائب- يمتلك مخزونًا من الأرز المضروب والشعير، يكفي 13.7 شهر أي 410 أيام.

وأرجع النجاري وفرة المخزون، إلى دخول أصناف جديدة لا تستخدم كميات مياه كبيرة وذات إنتاجية عالية.

وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن يبلغ إنتاج مصر من الأرز في الموسم2020-2021 نحو 4.3 مليون طن متري (3.9 مليون طن).

وتوقع التقرير، أن يرتفع استهلاك مصر ومخزونها من الأرز في الموسم 2020- 2021 إلى 4.5 مليون طن متري (4.08 مليون طن)، مقابل 4.4 مليون طن متري (3.9 مليون طن) في موسم 2019- 2020.

ويتراوح سعر كيلو الأرز البلدي المعبأ العادي، بالأسواق بين 7.5 جنيه و9 جنيهات للكيلو، باختلاف الأنواع والشركات، بحسب النجاري.

ويتراوح سعر الأرز البلدي الفاخر، بين 11 و14 جنيهًا بالأسواق.

وأشار النجاري، إلى أن أسعار الأرز انخفضت خلال الموسم الجاري بنسبة 15% مقارنة بأسعار الموسم الماضي.