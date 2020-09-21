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بنك باركليز يرفع توقعاته لسعر النفط في 2020

02:45 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
بنك باركليز يرفع توقعاته لسعر النفط في 2020

بنك باركليز

القاهرة- وكالات:

رفع بنك باركليز، اليوم الاثنين، توقعاته لسعر النفط للعام 2020 بناء على ضغوط محدودة محتملة على تقديراته للطلب، بحسب وكالة رويترز.

وزاد البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع دولارين إلى 43 دولارا و39 دولارا للبرميل على الترتيب.

وبالنسبة للعام 2021، توقع البنك أن يكون متوسط سعر برنت وغرب تكساس الوسيط 53 دولارا و50 دولارا.

وقال باركليز، إن نبقى متحفظين فيما يتعلق بأسعار النفط في العام المقبل إذ نرى اتجاها نزوليا محدودا محتملا في توقعاتنا بشأن الطلب بسبب تطورات تعامل الحكومات والناس مع خطر الفيروس وبالنظر لاستمرار قيود أوبك.

وقالت أوبك وحلفاؤها الأسبوع الماضي إن المجموعة تعتزم اتخاذ إجراءات بخصوص الدول الأعضاء التي لم تلتزم بخفض الإنتاج لدعم السوق عقب التراجع الحاد في الطلب على الوقود بسبب أزمة فيروس كورونا.

تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون مثل روسيا إنتاج النفط نحو 7.7 مليون برميل يوميا لدعم أسعار الخام.

بنك باركليز النفط

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