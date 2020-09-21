أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي.. والجرام يهبط 6 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام بنحو 6 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 844 جنيهًا مقابل 850 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 723 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 965 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6752 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.95% لتسجل 1932 دولارًا للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 18.57 دولار، في تمام الساعة 1:04 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.