أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.
واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه 3.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 17 و25 جنيها.
المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.
المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و13 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
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