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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:46 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه 3.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و25 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و13 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات الطماطم البصل أسعار الفاكهة البطيخ الليمون

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