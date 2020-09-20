"من أسرة بترولية".. الملا يكرم أول الجمهورية بالثانوية العامة علمي رياضة

كتب- مصطفى عيد:

استقبل طارق الملا وزير البترول، الطالب أحمد مصطفى شرف الحاصل على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية العامة بمدارس المتفوقين شعبة علمي رياضيات من أجل تكريمه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، ينتمي الطالب لأسرة بترولية حيث يعمل والده بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" كمدير عام التكنولوجيا ونظم المعلومات بالشركة، وحضر التكريم وليد لطفي رئيس الشركة.

وأكد الوزير أن تفوق أبناء العاملين بقطاع البترول مصدر فخر وسعادة للقطاع، مشددا على أهمية استمرار هذا التفوق في المرحلة الجامعية وما بعدها وأن يضع طلاب مصر نصب أعينهم أن عليهم مسئولية كبرى للحفاظ والبناء على ما تقوم به الدولة المصرية حالياً باعتبارهم المستقبل الواعد لهذا الوطن.

ووجه الوزير التحية لأسرة الطالب على دعمه وتشجيعه المستمر لإحداث التفوق الدراسي والعملي، والمشاركة في مسابقات التعليم الدولية التي تزيد من خبرات وكفاءة الأبناء، وكذا تأهيلهم العلمي.

وأوضح الملا أن حرصه على لقاء الطالب ووالده يأتي من رؤية الدولة المصرية لتشجيع وتكريم النابغين من أبنائها وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاح والتفوق، وكذا دعم العاملين الذين يعدون أنفسهم وأبناءهم بقوة للنجاح في أعمالهم ودراساتهم وهو ما يتوافق مع استراتيجية قطاع البترول في التطوير والتحديث.

من جانبه أعرب الطالب عن سعادته بالاستقبال والتكريم الذي حظى به والذي يؤكد على دعم قطاع البترول للعاملين وأسرهم، مؤكدا أنه سيعمل على مواصلة التفوق والتحدي وزيادة قدراته العلمية والعملية.

وأشار الطالب لاهتمامه بالتوسع في الدراسة بمجال الذكاء الاصطناعي، وقدم التحية لوالديه على دعمهما المستمر له وتفهمهما للتطورات الحديثة فيما يخص المجالات العلمية وخاصة المشاركة في مسابقات التميز والتفوق التي تعقد على المستوى العالمي، وفقا للبيان.