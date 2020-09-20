بمباركة ترامب.. تيك توك تتوصل لاتفاق لحل أزمتها في أمريكا

كتبت- ياسمين سليم:

في خطوة لإنهاء أزمة تطبيق تيك توك مع الإدارة الأمريكية، أعلنت شركتا أوراكل و ولمارت توصلهما لاتفاق مبدئي للاستحواذ على 20% من أسهم شركة تيك توك العالمية كجزء من جولة لتمويل ما قبل اكتتاب العام للشركة.

وجاء إعلان الشركتين بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الجمعة الماضية، قرارًا سيمنع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من تنزيل تطبيق المراسلة المملوك للصين WeChat وتطبيق تيك توك ابتداءً من اليوم 20 سبتمبر.

وردت شركة ByteDance Ltd الصينية، المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بالتقدم بشكوى في المحكمة الاتحادية بواشنطن، للطعن على قرار الإدارة الأميركية بحظر تنزيل التطبيق.

ويأتي الخلاف بين تيك توك، الذي يستخدمه 100 مليون أمريكي، ضمن خلاف تجاري أوسع بين أمريكا والصين، بعدما فرضت الدولتان رسومًا جمركية على سلع فيما بينهم، واتهم ترامب شركات التكنولوجيا الصينية بمحاولة تهديد الأمن القومي الأمريكي.

ماذا حدث في الساعات الأخيرة؟

توصلت شركتا أوراكل وولمارت لاتفاق للاستحواذ على 20% من أعمال تيك توك العالمية.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن أوراكل ستستحوذ على 12.5% من الأسهم فيما ستحصل وولمارت على 7.5% من الأسهم.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق المبدئي بأنه "رائع" وقال "لقد أعطيت هذه الصفقة مباركتي".

وأعلن تطبيق تيك توك أنه أعد اتفاقا مع شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري.

وقال متحدث باسم تيك توك لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الاميركية وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة".

وفي أول رد فعل عملي على الصفقة المحتملة أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس أنها سترجىء حظر تيك توك حتى 27 سبتمبر الجاري على الأقل، بعدما كان مقرر له اليوم الأحد.

ووفقًا لما نقلته فوربس الأمريكية عن بيان مشترك لأوراكل وولمارت فإن جزءًا من الاتفاق هو إنشاء شركة جديدة وسيتم طرحها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية خلال أقل من 12 شهرًا، ومع مرور الوقت سترتفع نسبة ملكية أمريكا في الشركة.

وتسعى الشركة الصينية المالكة لتيك توك ByteDance لتهدئة مخاوف إدارة ترامب بشأن الملكية، من خلال الطرح في البورصة الأمريكية.