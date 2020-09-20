شركة بنية تتفق على بناء وتشغيل شبكة "فايبر" لجمهورية الكونغو الديمقراطية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة بنية (فايبر مصر)، الشركة المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنها وقعت اتفاقية مع وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بها.

وقال بيان صحفي من الشركة اليوم الأحد إنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقود شركة بنية عملية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكونغو الديمقراطية من خلال إنشاء الشبكة الوطنية للألياف الضوئية.

وتشمل الإتفاقية ربط جميع المدن الكونغولية رقمياً، مما سيترتب عليه رفع كفاءة خدمات الشبكات عالية الجودة والسرعة لسكان جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقديمها للمواطنين بتكلفة منخفضة، بحسب البيان.

وفور الإعلان عن هذه الاتفاقية، والتي تمت بالتعاون مع EGAAD (الشركة المصرية العربية الأفريقية للتنمية)، ستعمل وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية الكونغو مع شركة بنية على بناء الشبكة الوطنية للألياف الضوئية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال البيان إنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى هي تنفيذ وتطوير البنية التحتية للشبكة و تليها المرحلة الثانية وهي التشغيل وإدارة العمليات وتوفير خدمات رقمية متكاملة لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيتم توريد كابلات الألياف الضوئية من قبل شركة بنية للكابلات (إحدى شركات مجموعة بنية)، وفقًا للبيان.

والجدير بالذكر أنه تم تأسيس المصنع بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وبالتعاون مع شركة كورنينج العالمية الرائدة في هذا المجال.

وقال وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، أوغستين كيباسا ماليبا، في البيان إن شركة SCPT هي التي ستدخل في شراكة مع شركة بنية من أجل مد وتشغيل 16 ألف كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية.

وذكر أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية إنه تتوافر في البلدان الأفريقية كل الإمكانات اللازمة لتطبيق وتسريع تنفيذ خدمات التحول الرقمي والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو على جميع الأصعدة.

وأضاف تتطلب خدمات التحول الرقمي الجديدة خدمات اتصال عالية السرعة وهو ما ستقوم به شركة بنية، موضحًا أن الشركة ساهمت في العديد من المشاريع الهامة والعملاقة على مستوى الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة قطاع الأعمال العام.