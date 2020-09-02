البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الأربعاء
10:49 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11224 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.16%، إلى مستوى 11234 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
99115
عدد المصابين
-
73828
عدد المتعافين
-
5440
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25849949
عدد المصابين
-
18077176
عدد المتعافين
-
859136
عدد الوفيات
إعلان