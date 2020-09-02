كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11224 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.16%، إلى مستوى 11234 نقطة.