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البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

10:49 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11224 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.16%، إلى مستوى 11234 نقطة.

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