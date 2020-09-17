المبادرة الإماراتية "20 في 2020" توفر إنارة بالطاقة الشمسية في قرية مصرية

القاهرة- مصراوي:

أعلنت "جائزة زايد للاستدامة" عن تركيب حلول إنارة تعمل بالطاقة الشمسية طورتها إحدى الجهات الفائزة بالجائزة، وذلك في قرية حبيشة ضمن محافظة أسيوط بمصر.

وذكرت جائزة زايد للاستدامة في بيان اليوم الخميس إن هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرة الإنسانية الإماراتية (20 في 2020) بهدف تعزيز مقومات الحياة وتوفير مجموعة من المزايا لسكان القرية.

وبحسب البيان وتم تركيب أكثر من 50 مصباح (LED) عالي الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن الشارع الرئيسي في القرية، ومن المتوقع أن تعود بالنفع على 3500 شخص يومياً.

وتعتبر "20 في 2020" مبادرة إنسانية أطلقتها دولة الإمارات وتقودها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع شركائها سوق أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للبترول، ووزارة التسامح، و"مصدر"، ومجموعة ماجد الفطيم، وفقا لما جاء في البيان.

وقامت "سونا ديزاين"، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018 ضمن فئة الطاقة، والتي تتخذ مقرها في فرنسا، بتطوير المصابيح الشمسية الجديدة التي من المتوقع أن تحدث تأثيراً إيجابياً في حياة السكان على مستويات عدة، حيث ستتيح لهم العمل والتواصل والشعور بالأمان عندما يحل الظلام، فضلاً عن المساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من التغير المناخي، بحسب البيان.

وأتاحت هذه المصابيح لأطفال قرية حبيشة، التي لا يتوفر فيها أماكن مخصصة للعب، قضاء المزيد من الوقت في الأنشطة الترفيهية في ظروف أكثر أماناً. كما جنى أهالي القرية ثمار هذه الخطوة اجتماعياً حيث أصبح لديهم المزيد من الوقت للالتقاء والتواصل حتى عندما يحل الظلام.

وكانت المبادرة قد استكملت في أواخر شهر رمضان الماضي تركيب مصابيح شمسية في محيط مستشفى الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بهدف تعزيز مستويات الأمن والسلامة في الحياة اليومية للكوادر الطبية العاملة ضمن المستشفى والتي كانت تقف في الصفوف الأمامية لمعالجة أكبر عدد من المصابين بفيروس كوفيد-19 بالدولة.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "تساهم مبادرة (20 في 2020) التي يجري تنفيذها ضمن محافظة أسيوط في دعم استراتيجية مصر لزيادة الاعتماد على مصادر طاقة متجددة منخفضة التكلفة لتلبية حاجة القرى والمدن من الكهرباء، سواء في المناطق الحضرية أو النائية، وبالتوازي مع الحفاظ على البيئة".

وقامت مبادرة (20 في 2020) حتى الآن بنشر حلول مستدامة في مجالات الطاقة والصحة والغذاء في كل من الأردن ونيبال وتنزانيا وأوغندا. وتستهدف المبادرة نشر الحلول في 15 دولة أخرى في المرحلة المقبلة مع الأخذ بالاعتبار حالة كل بلد فيما يخص مواجهة جائحة كوفيد-19. وتشمل الخطوات المقبلة نشر حلول في قطاعي الطاقة والمياه ضمن كل من كمبوديا وبنغلاديش ومدغشقر واندونيسيا وكوستاريكا.